Carpi, 41enne ferito ad una mano da un'arma da fuoco

La scorsa notte un uomo si è presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Carpi con una ferita da arma da fuoco alla mano. Si tratta di un 41enne di origine campana. Viste le circostanze, come da prassi, il personale sanitario ha informato dei fatti le forze dell'ordine e al ramazzini sono intervenuti i Carabinieri.

Ancora non si conoscono le cause del ferimento. I militari stanno facendo accertamenti per comprendere e ricostruire la dinamica dei fatti e individuare le persone coinvolte nello sparo.