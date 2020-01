In fiamme il Teo Pepe di Castelnuovo, non si esclude il dolo

Intono alle 0:45 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio all’interno di un pubblico esercizio in via Pace a Castelnuovo Rangone. Il Teo Pepe, questo il nome del locale ha subito gravi danni in particolare agli arredi.

Gli accertamenti del caso per stabilirne le cause sono ora in corso, resta aperta ogni ipotesi anche quella del dolo. Indagini dei Carabinieri.