Cede una strada a Prignano, tre famiglie isolate sotto la neve

Da questa mattina è stato segnalato uno smottamento lungo via Dignatica, una strada secondaria che si inerpica sulle colline di Prignano sulla Secchia, nei pressi della frazione di Pugnago. Il terreno, franando a valle, ha aperto profonde crepe nel mant d'asfalto, rendento impraticabile la via ai veicoli. QUsto ha di fatto isoltao tre famiglie residenti in zona. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Preoccupa anche lo stato di un vecchio casolare che si trova in corrispondenza della frana e che potrebbe subire ulteriori danni strutturali.

Gallery