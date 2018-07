Frontale sulla Gherbella di notte. Cinque persone ricoverate in ospedale

Sono finiti all’ospedale in cinque, due di loro con lesioni di media gravità, in seguito a uno scontro frontale tra due auto che si è verificato intorno alle 3 dinotte, tra sabato 7 e domenica 8 luglio, su via Gherbella a Modena, nei pressi dell’intersezione con via Contrada, nella curva a circa 200 metri dalla rotatoria della Nuova Estense. E’ rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.

Le cause dell’incidente sono in corso di approfondimento da parte della Polizia municipale che ha già disposto gli accertamenti sull’uso di alcolici e sostanze per i due conducenti delle auto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, oltre a due ambulanze e un’auto medica. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara. Per consentire gli accertamenti la strada è rimasta chiusa fino alle 5.50.

Lo scontro è avvenuto tra una Clio guidata da un 34 enne residente in città (S.T. le iniziali) e diretta verso Modena e una Golf guidata da S.M. (33 anni, residente a Vignola) che aveva percorso via Contrada provenendo dalla rotatoria della Nuova Estense dirigendosi verso la Vignolese. I due feriti più gravi sono il conducente della Golf e la passeggera (J.C. di 27 anni), mentre i tre della Clio hanno riportato solo lievi lesioni. A causa dei detriti sulla carreggiata, è rimasta danneggiata anche una Citroen Cactus che seguiva la Clio in direzione del capoluogo. Nessuna conseguenza, invece, per la conducente.