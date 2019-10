Fugge per evitare un controllo dei Carabinieri, clandestino denunciato

Proseguono i controlli dei Carabinieri nella zona di Viale Gramsci e del Parco XXII Aprile al fine di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, in occasione di uno di questi servizi, una pattuglia ha avvicinato un giovane straniero, che ha cercato in tutti i modi di evitare di essere identificato.

Il 23enne nigeriano ha infatti reagito e ha strattonando i militari per poi darsi alla fuga: i due uomini dell'Arma lo hanno però bloccato dopo un breve inseguimento. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine ed irregolare sul territorio, è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre al rifiuto di fornire le generalità. Non è stata trovata droga in suo possesso, nè in altre situazioni durante il controllo del parco.