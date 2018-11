Anziana derubata con la tecnica dell'abbraccio, ladra riconosciuta

Ieri mattina una donna di 74 anni è stata vittima di un crimine purtroppo abbastanza diffuso, uno scipp con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio. E' accaduto a Mirandola, lungo via Vittorio Veneto, dove l'anziana è stata avvicinata da una giovane straniera, che dopo aver chiesto informazioni ha "ricompensato" la cittadina con un abbraccio, durante il quale è riuscita a slacciare dal collo della malcapitata mirandolese la collanina d'oro.

L'oggetto, come spesso accade, non aveva un valore economico elevato, ma un grande significato affettivo, in questo caso come regalo del marito defunto. Quando la 74enne si è accorta dell'accaduto era ormai troppo tardi e la ladra era in fuga, così che non è rimasto altr da fare che denunciare il misfatto ai Carabinieri.

I militari di Mirandola hanno ascoltato il racconto della vittima e le hanno sottoposto alcune fotografie di sospettate. La cittadina è riuscita a riconoscere la ladra, una cittadina rumena di 31 anni, che è stata denunciata a piede lobero in attesa di essere rintracciata sul territorio. Si tratta di una donna pregiudicata e senza fissa dimora.