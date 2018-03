Furto sulle auto in sosta, giovane clandestino inseguito ed arrestato

Anche nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Volante hanno effettuato controlli nelle zone più a rischio della città, tra cui il Parco Novi Sad, identificando 140 persone, di cui 70 stranieri e controllando 50 autovetture. Tre gli esercizi commerciali (una sala slot, un night club ed un bar) sottoposti a verifiche, estese agli avventori.

Due cittadini di nazionalità tunisina e marocchina, rispettivamente di 57 e 44 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Un altro marocchino di anni 19, clandestino, è stato invece tratto in arresto per furto aggravato continuato su auto in sosta. Un residente aveva segnalato telefonicamente al 112 la presenza di un soggetto che aveva infranto i finestrini di due autovetture parcheggiate in via Formigina. L’intervento immediato della Volante ha permesso, dopo un breve inseguimento a piedi, di bloccare il malvivente in via Newton. L’Ufficio immigrazione della Questura ha avviato le procedure per l’espulsione del 19enne.