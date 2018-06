Cronaca Sassuolo / Via Regina Pacis, 57

Auto-ariete sfonda il cancello, tre macchine rubate in concessionaria

Furto nella notte ai danni di Autorama, in via Regina Pacis a Sassuolo. Quattro malviventi hanno agito in fretta, allontanandosi a bordo dei mezzi rubati. Indagano i Carabinieri