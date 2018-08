Furti al Grandemilia, tre persone denunciate dalla Polizia

Doppio intervento per la Polizia di Stato nella giornata di ieri al centro commerciale Grandemilia di Modena, dove in due occasioni la vigilanza privata ha chiesto il supporto delle forze dell'ordine per episodi di taccheggio. Il primo caso ha riguardato una coppia di ventenni italiani residenti nel bolognese, che ha cercato di uscire dall'Extracoop con diversi prodotti trafugati per un valore di poco superiore ai 70 euro. I due erano insieme ad un bambino trasportato su un passeggino e avevano nascosto la merce proprio sotto il materassino su cui sedeva il piccolo.

Il secondo caso ha coinvolto invece un 33enne di nazionalità rumena presso il negozio Mediaworld. L'uomo è riuscito ad impossessarsi di uno dei computer portatili in esposizione - un modello del valore di 1.400 euro - e lo ha nascosto all'interno della scatola di un tostapane: il tentativo di superare la barriera antitaccheggio delle casse è però finito male.

Tutti e tre i protagonisti di queste vicende sono stati identificati dalla Volante e denunciati a piede libero per furto aggravato.