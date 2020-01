Furto al punto vendita Inshuè di Appalto, portata via la cassaforte

Nella notte fra lunedì e martedì una banda di ladri - sicuramente degli specialisti nel loro "settore" - è riuscito a portare a termine un importante furto ai danni del negozio Inshuè, catena di abbigliamento che ha un punto vendita anche nell'area commerciale di Appalto di Soliera. I ladri hanno agito in tempi rapidi, riuscendo anche ad eludere l'allarme collegato con la sorveglianza privata.

Secondo quanto ricostruito, la banda è entrata attraverso un magazzino confinate e poi si è aperta un varco in un muro. In questo modo i banditi hanno potuto raggiungere la cassaforte, che era il primo e unico obiettivo del colpo, e l'hanno portata via con il relativo contenuto. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 30 mila euro. Non sono stati rubati capi d'abbigliamento o altri oggetti.

Prima di lasciare la scena del crimine, la banda ha anche coperto il buco che aveva creato nella parete di mattoni, così che il furto non è stato scoperto subito, ma solo dopo alcune ore.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Carpi, che hanno svolto ieri i primi accertamenti.