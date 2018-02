Cercano di uscire dal supermercato indossando scarpe rubate, denunciati

Nella giornata di ieri due cittadini marocchini, entrambi di anni 34, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso ai danni dell’Ipercoop all’interno del Centro Commerciale “I Portali”. I due stranieri, intercettati dal personale di vigilanza in servizio antitaccheggio, avevano asportato dai reparti di elettronica alcuni articoli, che avevano poi nascosto all’interno dei propri giubbotti. Non paghi, si erano diretti nel nel reparto abbigliamento ed avevano indossato ciascuno un paio di Timberland in vendita, sostituendole all’interno della confezione con le proprie scarpe usate.

Oltre 400 euro l’importo della merce rubata, che è stata restituita dopo che i vigilantes e gli agenti della Volante hanno fermato i malviventi. I due, censurati ed irregolari sul territorio nazionale, sono stati altresì deferiti per inosservanza delle leggi sugli stranieri.

Un'altra cittadina straniera, una donna rumena di 30 anni, è invece incappata nei controlli della Squadra Volante in via Attiraglio per un controllo, è risultata inottemperante all’Ordine del Questore di Divieto di ritorno nel Comune di Modena della durata di 3 anni, notificatole nel giugno del 2017. Accompagnata in Questura per accertamenti più approfonditi, è stata denunciata in stato di libertà.