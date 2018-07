Ruba una valigia alla Coop e la riempie di bottiglie di rum, arrestato all'uscita de I Portali

Ieri sera i poliziotti della Squadra Volante sono stati costretti ad intervenire su segnalazione delle quadrie giurate per l'ennesimo episodio di taccheggio all'interno del centro commerciale I Portali di Modena.

Una cassiera del supermercato Coop ha notato un uomo uscire da una cassa fuori servizio, trascinando un trolley con il piede ed alzandolo solo dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio. Visto lo strano atteggiamento lo ha subito segnalato al personale di vigilanza che bloccandolo ha potuto verificare il mancato pagamento del corrispettivo della merce. Il ladro si era infatti impossessato di un trolley rigido dal reparto valigeria e lo aveva riempito con quattro bottiglie di rum per un valore complessivo di oltre 150 euro.

Gli agenti intervenuti in via Divisione Acqui hanno accompagnato l'uomo in Questura per ulteriori accertamenti dai quali è emerso che il 49enne italiano risulta gravato da numerosi precedenti di Polizia per reati conti contro il patrimonio. Su disposizione del magistrato di turno è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della locale Questura in attesa del processo per direttissima. L'accusa è di tentato furto aggravato. La refurtiva, integra, è stata riconsegnata alla responsabile del supermercato.