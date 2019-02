Ruba dalla canonica i soldi per il pellegrinaggio, rintracciato e denunciato

L'altro giorno la chiesa di Santa Maria Bianca di Vallalta di Concordia è stata teatro di un furto. Dalla canonica, infatti, erano spariti ben 1.550 euro che il parroco custodiva dopo aver raccolto le adesioni di alcuni fedeli ad un pellegrinaggio. Il fatto è immediatamente stato segnalato ai Carabinieri, che hanno raccolto elementi utili alle indagini, riuscendo nel giro di qualche ora ad identificare il malvivente.

L'uomo in questione, i fatti era stato visto dallo stesso sacerdote aggirarsi in zona. Grazie all'identikit i militari hanno svolto accertamenti su un volto molto noto del crimine locale, un 43enne pluripregiudicato residente in paese: la pista si è rivelata quella giusta e ha consentito agli uomini dell'Arma di recuperare la somma rubata, che è stata restituita alla comunità parrocchiale. Il ladro è stato denunciato a piede libero.