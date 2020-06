Vignola, rubano al supermercato ma vengono intercettati dai Carabinieri durante la fuga

Nella serata di ieri i carabinieri di Vignola, in collaborazione con quelli di Guiglia, hanno tratto in arresto una coppia di italiani responsabili di furto aggravato. In particolare i due - lei 39enne e lui 76enne - dopo aver effettuato la spesa presso un centro commerciale di Vignola hanno eluso il controllo degli addetti uscendo da una porta secondaria.

Poi hanno caricato tutta la spesa in auto e si sono allontanati sulla strada che porta verso Guiglia. Qui però ad attenderli c'erano i carabinieri, che erano stati informati del furto e attendevano al varco l'auto segnalata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I prodotti alimentari per una spesa di oltre 250 € sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre i due sono stati trattenuti in attesa del processo per direttissima.