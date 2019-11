Furto da Terranova e Ovs con una borsa schermata, due giovanissime in manette

Ieri i Carabinieri del Radiomobile di Carpi sono intervenuti in piazza Martiri, dove l'addetto alla sicurezza del negozio Ovs aveva sorpreso due giovani ladre. Il vigilante aveva notato i movimenti strani delle ragazze e le aveva attese all'uscita, scoprendo che avevano effettivamente rubato diversi capi di abbigliamento. Le due giovani si erano servite di una borsa schermata in modo artigianale con fogli di alluminio, riuscendo così ad oltrepassare i sistemi antitaccheggio.

I vestiti erano anche stati privati dei dispositivi di sicurezza, che erano stati forzati con forbici e e pinze, sequestrate dai militari. All'interno della borsa sono stati trovati anche altri capi d'abbigliamento che le due avevano rubato poco prima con la stessa tecnica presso il negozio Terranova, proprio accanto ad Ovs.

Sono così state arrestate per furto aggravato una 18enne e una 22enne, entrambi residenti in un campo nomadi di Modena e già note per piccoli precedenti analoghi. La merce è stata restituita.