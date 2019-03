Una folla in strada per il Global Strike 4 Future, anche a Modena tanta partecipazione

Greta Thunberg, la studentessa svedese sedicenne che dallo scorso agosto ogni venerdì sciopera per il clima e che è diventata una "celebrità" a libello planetario può essere soddisfatta anche del piccolo ma significativo contributo offerto dalla città di Modena. A partire dalle ore 18 di oggi, infatti, un numero davvero elevato di persone si è data appuntamento in piazza Pomposa e nelle vie limitrofe, partendo poi per un corteo attraverso il centro storico, fino in Largo Garibaldi.

Il “Global strike 4 future”, lo sciopero globale per difendere il clima e il futuro del pianeta proclamato per oggi, ha riscosso un successo inaspettato anche a Modena, dove circa 2.000 persone hanno manifestato con cartelli inneggianti al rispetto dell'ambiente, talvolta con sfumature molto ironiche. Tanti bambini e studenti hanno animato il corteo.

Un messaggio lanciato ai responsabili delle nazioni, cui anche il Comune di Modena ha deciso di aderire - insieme a tante altre realtà locali della politica e dell'associazionismo - attraverso il voto del Consiglio Comunale. Il documento approvato in Piazza Grande invita, inoltre, l’Amministrazione a redigere al più presto il Piano d’azione per l’energia e l’ambiente (Paesc), adottato di recente, che si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni del 40 per cento entro il 2030, “obiettivo ambizioso ma raggiungibile, insieme alle misure di mitigazione climatica”, e a promuovere e rafforzare con misure adeguate e coerenti le strategie per la green economy e la transizione verso un’economia circolare.