Vandali bucano le gomme di auto private e mezzi della Proteione Civile

Uno o più vandali hanno colpito la scorsa notte a Castelfranco Emilia, prendendo di mira senza un motivo comprensibile i mezzi parcheggiati nell'area di via Circondaria Nord attigua alla sede del Comune e in quella alle spalle del supermercato Conad. Una ventina di mezzi si sono visti tagliare le gomme e fra questi ci sono anche i veicoli in uso alla Protezione Civile. Il gesto non è stato rivendicato e non se ne conosce la ragione. Serviranno dunque attente indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire l'accaduto, anche grazie alle telecamere di sicurezza posizionate in zona che potrebbero aver ripreso elementi utili.