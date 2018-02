Neve in Appennino, arrivano puntuali i guasti alle linee elettriche

A partire dalla notte scorsa, in conseguenza del maltempo, sull’appennino modenese si sono verificate interruzioni su alcune linee della media tensione. Subito le squadre del pronto intervento di Inrete, la società di distribuzione di energia elettrica e gas naturale del Gruppo Hera, hanno avviato le operazioni necessarie ad individuare e riparare i guasti, che sono tutt’ora in corso.

Al momento, i maggiori disagi si registrano nei comuni di Zocca, Pavullo e Polinago. La situazione è comunque in progressivo miglioramento.

Peggio è andata, ancora una volta, ai comuni dell'appennino bolognese. Enel avrebbe stimato in 5-6mila le utenze senza elettrica nei vari comuni - lo riporta una nota del Comune di Valsamoggia - e in un comunicato la società ha assicurato di essere al lavoro per ripristinare al più presto le utenze disconnesse, rimandando a non meglio precisati "danneggiamenti alle linee elettriche".