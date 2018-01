Perdita d'acqua alle Camere ardenti di Carpi, operai al lavoro per un guasto

Idraulici al lavoro, oggi e domani, alle Camere ardenti di Carpi. A causa di un guasto all’impianto di riscaldamento verificatosi nei giorni scorsi, infatti, è stato necessario intervenire per la riparazione di una tubatura, che ha provocato la fuoriuscita di acqua verso una delle stanze dedicate alla visita delle salme.

La Direzione dell’Ospedale si scusa per il disagio, che sarà di breve durata. Nel frattempo resta l'attesa per il progetto preannunciato nei mesi scorsi dalla stessa Ausl per il ripristino dei locali, afflitti ormai da tempo da numerosi problemi.