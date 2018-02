Auto in fiamme nel cuore della notte nei pressi del parco Amendola

Questa notte intorno alle ore 4 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'incendio di una vettura in sosta, dopo la segnalazione giunta dai residenti di via del Giambellino, una laterale di strada Panni. All'arrivo della squadra di pompieri il veicolo, una Opel Meriva, era già completamente avvolta dalle fiamme e ormai irrecuperabile.

Il mezzo risultava in sosta dalla serata precedente e non si sono riscontrati ferit. Solo lievi danni a una siepe vicina al rogo. Le cause sono in corso di accertamento.