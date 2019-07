Palazzina in fiamme a Carpi, intossicate due persone

Alle 20.30 di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Carpi per un principio d'incendio in una abitazione in via Tiraboschi 6, una palazzina di due piani adiacente ad un magazzino. Le fiamme si sono sviluppate al piano terra, si presume per cause accidentali, e hanno coinvolto una stanza prima di essere domate dai Vigili del Fuoco.

Intossicate in modo non grave le due persone alloggiate nei due appartamenti dello stabile, una donna e un uomo entrambi di origini tunisine. I due sono stati accompagnati al Ramazzini per accertamenti.

I pompieri hanno constatato danni rilevanti prevalentemente agli impianti e per il fumo diffuso in tutti i locali.