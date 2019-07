Incendio a Mirandola, in fiamme 40 rotoballe e tre ettari di campo

Intorno alle 18 di ieri i Vigili del Fuoco hanno iniziato un lungo lavoro per domare le fiamme che si sono sviluppate in un campo nelle campagne di Mirandola. E' accaduto in via Dosso, nell'area di Crocicchio Zeni, dove l'incendio ha coinvolto circa 3 ettari di campo e 40 rotoballe.

I pompieri sono intervenuti con 10 uomini e con 4 mezzi, lavorando per circa quattro ore al fine di contenere il fuoco e spegnere i cumuli di fieno. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni all'attività agricola sono ingenti.

