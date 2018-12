Incendio in un deposito, danneggiati tre pullman a Modena Est

Intorno alle ore 18.30 di oggi pomeriggio è divampato un incendio presso un campannone di via Perosi, nella zona est di Modena, utilizzato come rimessaggio per autobus e corriere. Il rogo ha danneggiato tre mezzi, ma al momento non se ne conoscono le cause. Sul posto dono arrivati tre mezzi dei Vigili del Fuoco e dieci uomini che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza lo stabile, che a quanto risulta non avrebbe subito danni strutturali. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul fatto indaga la Polizia di Stato.