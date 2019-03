Vasto incendio in un capannone della discarica di via Caruso

Nel tardo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni presso l'area di via Caruso, alla periferia nord di Modena, dove ha sede la discarica e i vari impianti di Hera per il trattamento dei rifiuti. Il rogo, le cui causa non sono ancora state definite, ha riguardato un capannone dove vengono stoccati i rifiuti ingombranti non pericolosi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto le fiamme. Le operazioni di spegnimento saranno tuttavia lunghe.

Nessun addetto dell'impianto è rimasto ferito. Dovranno tuttavia essere valutate le ricadute ambientali, che i tecnici di Arpae inizieranno a valutare appena sarò possibile.