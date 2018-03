Incendio nel garage interrato, paura questa notte a Carpi

Nel cuore della notte appena trascorsa - erano circa le 2.30 - i residenti di una palazzina di via 3 Febbraio a Carpi hanno lanciato l'allarme ai Vigili del Fuoco, a causa di un incendio che si era sviluppato nella zona interrata. Il fuoco aveva infatti intaccato uno dei box auto che si trovano sotto l'edificio. All'arrivo dei pompieri le fiamme avavno intaccato diversi oggetti depositati nel garage e la carrozzeria dell'auto posteggiata al suo interno.

I Vigili del Fuoco non hanno avuto problemi a spegnere l'incendio e sono passati poi alla conta dei danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta e fortunatamente l'intervento è stato abbastanza tempestivo da escludere danni strutturali. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma pare si sia trattato di un fatto del tutto accidentale.