Rifiuti a fuoco, incendio in un deposito di Modena Est

Da questa notte poco prima delle 4 i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per un incendio di rifiuti all'interno di una ditta di Modena Est, la Ricicla 3000.

Sul posto sono intervenute due squadre con 13 uomini e 5 mezzi. Le fiamme, che hanno interessato il residuo della carta riciclata, sono state poste sotto controllo, ma le operazioni di minuto spegnimento e verifica sono ancora in corso.

Non si sono registrati danni a persone. Le cause sono ancora in corso di accertamento, anche se è ormai escluso il dolo. Non si esclude l'autocombustione. Sul posto anche i tecnici Arpae per i rilievi ambientali.