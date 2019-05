Dà fuoco alla sede della Municipale a Mirandola e causa due morti e diversi feriti. Arrestato

Questa notte intorno alle ore 2.40 è stato appiccato un incendio all'interno dei locali della sede della Polizia Municipale dell'Area Nord, in via Roma 6 a Mirandola. Il rogo ha sprigionato molto fumo che in breve tempo ha invaso i piani superiori dell'edificio, dove risiedono diverse famiglie. Sul posto sono state impegnate diverse squadre VVF, Sanitari 118 e Forze dell'Ordine.

Il bilancio è drammatico: due perrsone sono decedute, tre sono state ricoverate in grave condizioni e ben 16 hanno riportato lievi intossicazioni a causa del fumo. A perdere la vita sono state un'anziana e la badante straniera che la accudiva, mentre i feriti più gravi sono stati trasportati al Centro Grandi Ustioni di Parma.

Dopo una rapida indagine è stato appurato che l'incendio è stato causato intenzionalmente, parrebbe attraverso lo sversamento di benzina all'interno dei locali del piano terra. I Carabinieri di Mirandola hanno subito iniziato le ricerche del responsabile e hanno fermato un giovane straniero, portato in caserma e trattenuto per essere interrogato.

Il ragazzo è stato trovato a pochi metri dalla sede di via Roma con un accendino e un berretto della polizia municipale che avrebbe rubato nella sede dei vigili urbani, dove si sarebbe introdotto proprio per commettere un furto. I militari lo hanno arrestato in flagranza e al momento è accusato di furto e danneggiamento a seguito di incendio. Seguiranno aggiornamenti