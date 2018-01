A fuoco il piano terra, otto residenti evacuati dai Vigili del Fuoco

Erano circa le ore 5 di questa mattina quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Settecani di Castelvetro, dove si era sviluppato un principio di incendio. Il rogo sarebbe scaturito dal locale contatori, al piano terra di un vecchio stabile al civico 6 di via per Spilamberto, appena oltre il semafoto al centro della piccola frazione.

I pompieri hanno aiutato i residenti ad evacuare la palazzina: in tutto sono state fatte uscire otto persone, che hanno inalato una certa quantità di fumo, che era già risalito verso il piano superiore. Sul posto anche il 118, ma fortunatamente non è stato necessario procedere a ricoveri ospedalieri. Le cause sembrano del tutto accidentali.