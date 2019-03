Incidente in Autosole, un morto e un ferito a San Donnino

Incicente mortale questa mattina nel tratto modenese dell'Autostrada del Sole. Alle 6.45 circa un'auto si è schiantata contro il guardrail mentre percorreva la corsia sud della A1, poco dopo aver superato il casello di Modena Sud, nel territorio di San Cesario sul Panaro. Sul posto è intervenuto il personale del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale.

Nulla da fare per uno dei due occupanti dell'auto, un uomo di 40 anni: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del medico giunto con l'eliambulanza. Ferito in modo grave, invece, l'altro passeggero, un uomo che è stato trasportato in volo all'Ospedale Maggiore di Bologna.

Code di alcune chilometri si sono formate tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, ma anche in direzione di Milano per curiosi ci sono 2 km di coda tra Valsamoggia e Modena sud. Attualmente (ore 9.00) il traffico si muove su tre corsie e la situazione sta tornanao dalla normalità. Seguiranno aggiornamenti