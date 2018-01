L'auto si schianta e prende fuoco, tre giovani salvati dai residenti. Uno è grave

Erano circa le 6 di questa mattina quando tre giovani che viaggiavano in auto sono rimasti vittima di un rovinoso incidente. Il conducente ha infatti perso il controllo mentre percorreva via di Mezzo, la Provinciale che collega Nonantola e Ravarino, già teatro di molti sinistri. L'Alfa Romeo 147 è uscita di strada e si è schiantata contro il muretto che delimita il passo carraio di un'abitazione, per poi cappottarsi e terminare la corsa sul tettuccio nel fosso al bordo della carreggiata.

Come se non bastasse, il veicolo ha incominciato a prendere fuoco. Soltanto il pronto intervento dei residenti, avvertiti dal rumore dell'incidente, ha permesso ai giovani di salvarsi. I tre sono infatti stati estratti dalle lamiere dell'auto e allontanati prima che il veicolo venisse consumato dal rogo.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco l'auto era già completamente avvolta dalle fiamme. I tre feriti sono stati assistiti da sanitari del 118. Due di loro, due 25ennni, sono stati accompagnati al Policlinico con ferite lievi, mentre per il terzo, un 22enne, le condizioni sono decisamente più gravi e si trova ricoverato a Baggiovara. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.