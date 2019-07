Scontro auto a Nonantola in via Di Mezzo. Intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri

Sono intervenuti questa notte verso le 2 i Vigili del Fuoco in via Di Mezzo a Nonantola a causa di uno scontro tra due auto. I feriti sono stati portati in ospedale in ambulanza, anche se per ora non si conoscono le condizioni in cui versano. A seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri hanno eseguito i rilievi.