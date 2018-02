Camion perde merci e causa un incidente in A1, ferito un automobilista

Una situazione di estremo pericolo ha causato un incidente ieri sera in Autosole, per fortuna con conseguenze non troppo gravi per l'automobilista coinvolto. E' successo intorno alle ore 20 lungo la corsia sud dell'Autostrada del Sole, tra i caselli di Modena sud e di Valsamoggia, nel territorio di San Cesario.

Un uomo di 67 anni alla guida di una Fiat Idea si è trovato improvvisamente davanti ad un ostacolo al centro della carreggiata, merci perse probabilmente da un mezzo pesante qualche minuto prima. L'automobilista non è riuscito ad evitare la "trappola" e dopo l'urto ha perso il controllo dell'auto, che ha finito la sua corsa sullo spartitraffico centrale dell'autostrada.

Sul sono confluiti i soccorsi medici del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Il ferito è stato medicato e accompagnato in ospedale per accertamenti, ma non versa in gravi condizioni. La circolazione è proseguita a rilento per un paio d'ore, il tempo di rimuovere il mezzo incidentato e ripulire il manto stradale.