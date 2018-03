Tamponamento fra due camion in A1, ferito un conducente

Ieri sera poco prima della mezzanotte si è verificato un tamponamento tra due mezzi pesanti in Autosole, nel tratto modenese che corre parallelo alla complanare Einaudi, in direzione Milano. Il camion che ha tamponato quello che lo precedeva ha subito un violento impatto e il conducente è rimasto incastrato fra le lamiere della cabina di guida.

Insieme al 118 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per facilitare le operazioni di soccorso. Il ferito è quindi stato trasportato in ospedale con diversi traumi, ma le sue condizioni non sono particolarmente gravi. Per i rilievi di rito e la gestione del traffico, sul posto la Polizia Stradale.