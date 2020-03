Cinque feriti sulla Romana Sud, gravi due giovani dopo una carambola nel fosso

Era ormai passata la mezzanotte di ieri quando un'auto con a bordo cinque giovani è uscita di strada lungo la Strada Provinciale Romana Sud, spesso teatro di gravi incidenti. Il veicolo, per ragioni ancora da accertare, in seguito allo scontro lieve con un altro mezzo è finito nel profondo fosso che costeggia la carreggiata nel tratto rettilineo tra Appalto di Soliera e la periferia di Carpi, in prossimità dell'incrocio con via Bella Rosa..

Gli occupanti del mezzo sono in parte usciti da soli e in parte sono stati estratti dai Vigili del Fuoco per poi essere affidati alle cure del 118. Il personale sanitario e medico è intervenuto con tre ambulanze e con l'elisoccorso di Bologna dotato di strumenti per le operazioni notturne.

Il bilancio dei feriti è di due persone molto gravi: un 27enne è stato portato in volo fino all'Ospedale Maggiore di Bologna, mentre un 30enne è stato trasportato in ambulanza a Baggiovara, entrambi in codice rosso. Meno gravi gli altri tre ragazzi: un 22enne e due 17enni hanno infatti riportato solo traumi non preoccupanti e sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

La provinciale è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte della Municipale, coadiuvata dai Carabinieri.