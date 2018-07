Incidente con feriti fra tre auto, strada chiusa tra Carpi e Correggio

Poco prima delle 8, per ragioni al vaglio della Polizia Municipale delle Terre d'Argine, si è verificato un incidente lungo la Strada Statale 468, l'arteria che collega Carpi e Correggio. Il sinistro è avvenuto tra Santa Croce e il polo industriale, poco prima della scolta che la strada compie in corrispondenza dell'incrocio con via Geminiola.

Una Alfa Romeo Giulietta che procedeva verso il reggiano ha invaso la corsia opposta, centrando frontalmente un'auto che proveniva in senso contrario, la quale a sua volta è stata tamponata dal suv che la seguiva e che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i feriti dai rispettivi abitacoli. E' stato chiesto anche l'intervento dell'Eliambulanza, che ha caricato e trasportato in ospedale il più grave degli automobilisti coinvolti..

La Municipale ha chiuso completamente al traffico la Carpi-Correggio, con ovvie ripercussioni sulla viabilità locale e lunghe code. La strada è stata riaperta intorno alle ore 9.00.