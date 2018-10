Cede il cavo del filobus in via Emilia Est, traffico paralizzato

Erano circa le 8.20 di stamattina quando via Emilia Est è stata interessata da un incidente potenzialmente molto pericoloso. Uno dei cavi sospesi che alimenta la linea filobus, infatti, ha subito un distacco che lo ha fatto piombare un uno mezzo Seta di passaggio, un filobus della linea 7, che è stato costretto a fermarsi in mezzo alla strada. E' accaduto all'altezza dell'incrocio con via Cortese.

Sul posto è intervenuto subito il personale di Seta, ma le operazioni si sono rivelate più conplesse del previsto. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e nessuno ha riportato conseguenze. Tuttavia, si è reso necessario l'intervento del 118 per soccorrere uno dei tecnici, colpito da un suo collega che ha perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala per operare sul tetto del veicolo. Fortunatamente nulla di grave.

La Polizia Municipale ha chiuso completamente al traffico via Emilia Est, nel tratto compreso tra via del Pozzo e via Bonacini e i veicoli sono stati deviati sulle vie circostante, con un conseguente ingorgo di grosse proporzioni.