Ubriaco abbandona l'auto e torna casa dopo un incidente con feriti. Rintracciato dai Carabinieri

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre, intorno alle 3.45, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto lungo via Battisti a Vignola. Quando i Carabinieri della Tentenza vignolese si sono portati sul posto, tuttavia, era presente solo una Renault Megane con a bordo due fratelli di 25 e 23 anni residenti in zona: i due erano feriti abbastanza seriamente e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 per poi essere portati all'Ospedale di Baggiovara dove sono tuttora ricoverati.

I militari hanno accertato che il secondo mezzo si era allontanato dopo l'urto e hanno avviato immediatamente le ricerche. Ad appena un chilometro di distanza è stata ritrovata la Volkswagen Golf incidentata, abbandonata a bordo strada. La verifica delle banche dati ha permesso di identificare il proprietario, un 26enne nordafricano domiciliato sempre nella zona di Vignola.

Gli uomini dell'Arma si sono portati presso la sua abitazione e lo hanno trovato ferito e ancora in evidente stato di ebbrezza. Il giovane ha spiegato che qualcuno gli aveva rubato la macchina e che non sapeva nulla dell'incidente, ma il tentativo di giustificarsi è stato del tutto inutile.

Lo straniero è stato denunciato alla procura della Repubblica per simulazione di reato, guida in stato di ebrezza con rifiuto di accertamento tramite etilometro, omissione di soccorso e fuga in incidente stradale con persone ferite. Una volta definita la prognosi dei due fratelli feriti, il 26enne dovrà rispondere anche di lesioni personali stradali.