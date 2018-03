Frontale in piena notte, due feriti nelle campagne di Carpi

Un impatto davvero terribile ha distrutto due automobili che viaggiavano in direzione opposta lungo la Provinciale 1 (via Guastalla). E' successo intorno alle 2.30 della notte appena strascorsa, nel tratto di strada compreso tra Migliarina di Carpi e Rio Saliceto. I conducenti sono stati soccorsi dal 118, che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarli da quel che era rimasto dei rispettivi veicoli.

I due sono stati poi trasferiti in ospedale, ma fortunatamente le loro condizioni non sono tali da metterli in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Stradale per determinare cause e responsabilità dell'incidente.