Scontro alle porte di Pavullo, muore in auto un ragazzo di 19 anni

Erano circa le 4.30 di questa mattina quando due auto si sono scontrate a Pavullo lungo la Statale 12 (via Marchiani), all'altezza dell'incorcio con via Repubblica di Montefiorino (zona Pineta). L'impatto è stato violento ed è costato la vita al conducente della Opel Corsa, un ragazzo di 19 anni. Inutili i soccorsi portati dal 118 - insieme ai Vigili del Fuoco - nei confronti del giovanissimo, che è deceduto sul colpo. La vitima è Mohamed Boumarte, operaio.

L'altro conducente, un 46enne a bordo di una Volkswagen Golf, ha invece riportato ferite lievi ed è stato trasportato per accertamenti all'Ospedale di Baggiovara.

La Statale è stata chiusa al traffico per quasi tre ore, per consentire i rilievi del caso. Ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente, se non per il fatto che l'Opel ha colpito l'altra auto sulla parte posteriore della fiancata destra. Rilievi a cura dei Carabinieri.