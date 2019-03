Automobilista perde la vita a Sassuolo a seguito di un malore

Questa mattina intorno alle ore 9 una Fiat Panda che percorreva la SP 19 Via per San Michele, a Sassuolo, è uscita di strada improvvisamente. E' accaduto in corrispondenza dell'intersezione con via Superchia. Al volante dell'utilitaria si trovava un uomo, che ha perso la vita a seguito dell'incidente. Secondo quanto ricostruito, il 76enne avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo dell'auto: il decesso sarebbe sopravvenuto proprio a seguito del malore e non dell'impatto.

Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 e del medico intervenuto con l'eliambulanza. Illesa invece la moglie dell'uomo, che sedeva affianco.

Rilievi a cura della Polizia Municipale, che ha chiuso la strada con conseguenti disagi alla circolazione durati circa due ore.