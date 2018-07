Incidente in via Manzoni a Carpi, gravissimo un motociclista

Intorno alle 19.30 si è verificato un incidente tra un'auto e una moto lungo una delle arterie più trafficate di Carpi, via Manzoni. Lo scontro è avvenuto a pochi metri dall'incrocio con via Ariosto secondo una dinamica ancora da accertare, ma ha causato la caduta e il ferimento del motociclista. L'uomo ha perso conoescenza e riportato un trauma molto serio: a soccorrerlo in prima istanza è stata un'ambulnaza del 118, che poi lo ha caricato a bordo per trasferirlo sulll'elisoccorso giunto da Pavullo.

L'eliambulanza ha quindi trasferito il paziente all'Ospedale di Baggiovara, con il massimo codice di gravità. I fatti sono al vaglio della Polizia Municipale.

Intorno alle 20 un sinistro analogo ha causato rallentamenti al traffico anche a Modena, sulla Statale 12 (strada Bellaria). Nei pressi del distributore di carburante Beyfin un maxiscooter si è scontrato con un'auto e il suo conducente è finito nel fosso. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e immobilizzato. Le sue condizioni non sono gravi.