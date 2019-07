Incidente a Navicello, due auto nel fosso lungo la Nonantolana

Intorno alle ore 18 un incidente stradale ha coinvolto due auto in via Nonantonala, proprio al confine tra Modena e Nonantola, non lontano dallo svincolo per il ponte vecchio di Navicello. Una Ford Focus che viaggiava in direzione periferia ha tamponato una Toyota Yaris che la precedeva e che stava per svoltare a sinistra verso un passo carrabile. L'utilitaria tamponata è stata così spinta nel fosso sul margine sinistro della carreggiata, mentre l'altra auto ha subito la stessa sorte, questa volta scivolando a destra del nastro d'asfalto.

I due conducenti sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti in ospedale. Nessuno dei due presenterebbe lesioni particolarmente gravi.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri. Il traffico ha subito importanti rallentamenti, scorrendo a senso unico alternato per circa un'ora.