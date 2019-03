Auto abbatte il semaforo è si schianta contro un bar, paura alla Crocetta

Poco dopo le ore 14 di oggi si è verificato un incidente dalla dinamica particolarmente pericolosa, ma che ha avuto un esito fortunatamente non troppo grave per le persone coinvolte. È accaduto all'incrocio della Crocetta, dove una Opel Zafira che percorreva via Nonantolana provenendo dalla periferia ha bruciato il rosso semaforico: l'auto ha invaso la corsia e, dopo aver abbattuto il semaforo su uno spartitraffico è colpito di striscio una Ford che proveniva dal senso opposto, si è schiantata contro l'edificio che ospita il Bar Crocetta.

A bordo dell'auto si trovava una famiglia straniera, composta da padre madre e tre bambini piccoli. Ad avere la peggio è stato l'uomo che si trovava al volante, che ha riposato diverse ferite nell'impatto ed è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, che lo hanno estratto dal mezzo per affidarlo alle cure del 118. Tanta paura ma apparentemente nessuna conseguenza per la moglie e i bambini, così come per l'autista dell'altro veicolo coinvolto.

I rilievi sono a cura della Polizia Municipale, che ha regolato il traffico per fortuna non sostenuto visto l'ora domenicale.