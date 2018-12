Donna travolta da un furgone. Il conducente fugge poi si costituisce ai carabinieri

Erano circa le 20.30 di ieri sera quando un furgone in transito lungo via Modenese, un chilometro a nord del centro di Spilamberto, ha colpito una donna a bordo strada. L'impatto è stato molto violento e la vittima, una 34enne, è stata sbalzata ed è caduta in un fossato al margine della carreggiata. Il conducente del mezzo, tuttavia, ha preferito allontanarsi come se nulla fosse.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118, che hanno prestato il primo soccorso alla donna. La 34enne è stata poi accompagnata all'ospedale di Baggiovara dove le è stata diagnosticata una frattura ad una gamba, per una prognosi di 50 giorni.

Dopo aver raccolto le testimonianze, i carabinieri hanno avviato le indagini per identificare il veicolo fuggito, iniziando a visionare le telecamere pubbliche della zona. L'indagine è però stata interrotta dallo stesso automobilista, che evidentemente pentito si è presentato spontaneamente alla Tenenza dei Carabinieri di Vignola. Si tratta di un cittadino tunisino che è stato denunciato per omissione di soccorso.