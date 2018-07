Incidente in direzione Bologna, Tangenziale bloccata per oltre 6 km

Una mattinata che si è aperta in modo a dir poco travagliato dal punto di vista della viabilità. Intorno alle ore 7.30 si è infatti verificato un incidente lungo la Tangenziale Pasternak, pochi metri prima dell'uscita 3 di via Divisione Acqui, in direzione Bologna. Il sinistro ha coinvolto un furgone e una moto, ma fortunatamente il centauro non ha riportato lesioni gravi. Un'ambulanza del 118 lo ha accompagnato all'ospedale per accertamenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, alle prese dapprima con una chiusura temporanea della corsia sud per consentire i soccorsi, poi con la gestione del traffico su una sola corsia. Il "collo di bottiglia" che si è venuto a creare ha causato lunghe code, arrivate addirittura a oltre 6 mk di lunghezza, con un tempo stimato di circa un'ora per percorrere quel tratto. Rallentamenti anche in direzione opposta.

L'incidente ha così mandato in tilt il traffico, che in questi giorni è appesantito anche dalla chiusura per lavori del cavalcavia di Ciro Menotti, con le deviazione imposte che finiscono per saturare via Nonantolana e il cavalcavia Mazzoni.