Due feriti in un frontale, chiusa via Emilia Est alla Fossalta

Due auto, una Alfa Romeo 156 e una Kia Kona, si sono scontrate frontalmente in via Emilia Est intorno alle ore 20 di questa sera. L'incidente è avvenuto in zona Fossalta, all'altezza del ristorante La Brace, la cui cancellata è anche stata sfondata da uno dei mezzi. Nella carambola è stata coinvolta marginalmente anche una Hyundai fi passaggio.

I due conducenti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118 con l'aiuto dei Vigili del Fuoco. Più grave il guidatore dell'Alfa, meno serie le ferite dell'altro automobilista. Entrambi so o stati portati all'ospedale di Baggiovara.

Rilievi a cura della Polizia Municipale di Modena, che con l'ausilio dei Carabinieri ha chiuso al traffico la statale nel tratto compreso tra via Fratelli Bandiera e la rotatoria con via Scartazza.