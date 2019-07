Ciclista travolta da un'auto e uccisa a Castelfranco Emilia

Una donna di mezza età è deceduta intorno alle 15 di oggi a seguito di un incidente stradale a Castelfranco Emilia. La signora stava percorrendo in bicicletta via Magenta, nei pressi dell'incrocio con via XX Settembre quando è stata investita da una Fiat Panda condotta da un anziano.

L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Stradale. La ciclista ha sbattuto sul parabrezza dell'auto e poi è stata sbalzata contro una cancellata, trovando la morte sul colpo.

Sanitari e medico del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l'accaduto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Strada chiusa e traffico deviato sulle vie laterali.