Frontale lungo via Nonantolana, auto nel fosso e conducente ferito

Per ragioni ancora tutte da accertare, due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente alla periferia di Modena, mentre percorrevano via Nonantolana all'altezza dell'intersezione con via Fossa Monda. Una Lancia Y condotta da una donan che procedeva verso Nonantola si è scontrata con la Daewoo condotta da un uomo anziano: quest'ultima vettura è poi carambolata nel fossato al magine della carregiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con il supporto dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto il ferito, poi caricato in ambulanza e trasportato in ospedale. L'uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illesa, nonostante l'impattoviolento, la donna a bordo dell'utilitaria.

Il sinistro ha avuto gravi conseguenze sul traffico dell'ora di punta pomeridiana, con via Nonantolana di fatto completamente paralizzata.