Finisce fuori strada e si ribalta nel fosso, automobilista ferita sulla Nonantolana

Ieri sera poco prima della mezzanotte si è verificato un incidente stradale lungo via Nonantolana, in zona Torrazzi. In prossimità del concessionario Pelloni Auto, una donna ha perso il controllo della Fiat Punto che stava guidando in direzione della città ed è finita nel fosso al margine destro della carreggiata. La conducente è rimasta incastrata nel mezzo ribaltato e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per soccorrerla.

Una volta estratta dall'abitacolo la signora è stata affidata alle cure del personale del 118 e poi trasferita in ospedale. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale, che al momento non ha rilevato il coinvolgimento di altri mezzi nell'incidente.