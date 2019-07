Investita sulle strisce in via Nuova Ponente, grave una 54enne

Stava attraversando sulle strisce all'altezza dell'ex Bocciodromo di via Nuova Ponente quando è stata travolta da un'automobile che procedeva in direzione di via dell'Industria. E' accaduto poco prima delle 18 di oggi a Carpi, lungo la trafficata arteria cittadina. L'impatto è stato molto violento e dopo aver colpito il parabrezza della vettura, una Fiat 500, la vittima è stata sbalzata in avanti ricadendo sull'asfalto.

Un trauma molto violento che ha reso necessario l'intervento di un mezzo di soccorso avanzato, tanto che nel vicino campo di atletica è atterrato Elibologna. Dopo che la paziente - una 54enne residente in città - è stata stabilizzata, l'eliambulanza l'ha trasferita all'Ospedale Maggiore di Bologna in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi.

Illesa invece la donna che si trovava al volante dell'auto, che è stata ascoltata dalla Polizia Municipale intervenuta per i rilievi. Traffico bloccato lungo via Nuova Ponente.